В Україні відбувся Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики "Ukraine International Cup 2019"

Протягом двох днів – 30-го та 31-го березня 2019 року на помості київського Палацу спорту відбувався наймасштабніший захід у світі спортивної гімнастики – XVII Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики "Ukraine International Cup 2019". Організатором та засновником міжнародного турніру є Олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту – Стела Захарова. Захід проходив під егідою Міжнародного благодійного фонду "Спорт і діти", президентом та засновником якого є видатна спортсменка Стела Георгіївна.

Прес-служба

"Ukraine International Cup 2019" – це міжнародний турнір, включений в календарний план FIG (The International Gymnastics Federation). Цей захід єдиний в своєму роді, який сьогодні представляє Україну на міжнародній спортивній арені. "Ukraine International Cup" вже традиційно проходить весною в Києві в Палаці спорту протягом сімнадцяти років, за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Київської міської державної адміністрації.

"Ми разом із величезною командою всіма силами намагаємося виконувати свою роботу максимально добре. Зокрема й для того, щоб показати високий рівень організації спортивних заходів в України. І ми хочемо, щоб ті спортсмени, які приїжджають до нашої країни, потім розповідали на світових змаганнях про те, що в Україні проходять такі чудові спортивні заходи. Цього року нам вдалось досягнути такого результату на 100%, а це означає лише одне – наступного року до нас приїдуть ще більше учасників!" - зазначає Олімпійська чемпіонка, організатор "Ukraine International Cup 2019" Стела Захарова.

Цього року Турнір об’єднав рекордну кількість спортсменів з двадцяти кращих гімнастичних країн світу: Україна, Австралія, В`єтнам, Ірландія, Малайзія, Мальта, Монако, Словенія, Латвія, Ізраїль, Іспанія, Польща, Хорватія, Єгипет, Данія, Туреччина, Грузія, Литва, Франція, Фінляндія. Всього до України приїжджають більше ста спортсменів. На помості київського палацу спорту можна було побачити виступи спортсменів юніорів та сеньйорів, які демонстрували свою майстерність та вправність у всіх гімнастичних дисциплінах. Подивитись на справжніх майстрів своєї справи зібрались тисячі глядачів зі всієї України.

Урочисте відкриття Турніру супроводжувалось виступами повітряних гімнастів та українських артистів: дуету Анна-Марія, співачки Міли Нітіч, гурту Action та Opium. Не обійшлися би змагання і без партнерів, які надавали свою допомогу протягом усього турніру.

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