В Україні пояснили поїздку гімнасток на турнір у Росію: спортивні підсумки 7 лютого

У Федерації художньої гімнастики пояснили поїздку українських спортсменок у Росію, а Василю Ломаченку порадили програти Теофімо Лопесу.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 7 лютого.
Крім того, збірна України вийшла з першого місце до плей-офф Кубка Федерації. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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