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9 лютого • оновлено в 03:20
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В Україні пояснили поїздку гімнасток на турнір у Росію: спортивні підсумки 7 лютого

2.4т
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У Федерації художньої гімнастики пояснили поїздку українських спортсменок у Росію, а Василю Ломаченку порадили програти Теофімо Лопесу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 7 лютого.

Крім того, збірна України вийшла з першого місце до плей-офф Кубка Федерації. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Кубок Федерації" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Кубок Федерації
Особи
Роман Зозуля Даяна Ястремська Еліна Світоліна Олександр Усик
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