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В Україні побудують нові палаци спорту: Камбін ухвалив рішення

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Кабінет міністрів України затвердив розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим на створення серії багатофункціональних спортивних комплексів.

Кошти будуть спрямовані на будівництво нових, будівельно-ремонтні роботи наявних палаців спорту і завершення робіт із будівництва або реконструкції об'єктів, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України (ФБУ).

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В Україні побудують нові палаци спорту: Камбін ухвалив рішення
Тернопіль

Тернопіль

Житомир

Житомир

Зокрема йдеться про будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу на території Шпанівської сільської ради у Рівненській області, палацу спорту у Хмельницькому, багатофункціонального палацу спорту у Тернополі, палацу спорту у Кам'янському Дніпропетровської області, палацу спорту у Житомирі та капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу у Тернополі (фізкультурно-оздоровчий комплекс).

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Нагадаємо, що цей проект стартував у 2018-му з ініціативи президента ФБУ Михайла Бродського. Проект отримав підтримку КМУ, Міністерства молоді та спорту і Верховної Ради України.

Рівне

Рівне

Хмельницький

Хмельницький

Так, минулого року було виділено 150 млн гривень субвенцій на будівництво і реконструкцію палаців спорту. Неймовірно важливо, що ця стратегічна програма триває і у 2019-му, в цьому році з державного бюджету на неї закладено 200 млн гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України назвала ім'я нового головного тренера національної збірної.

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Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство молоді та спорту Федерація баскетболу України
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
"В Украине построят" -- готовый анекдот
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
"В Украине построят" -- это готовый анекдот.
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