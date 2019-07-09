В Україні побудують нові палаци спорту: Камбін ухвалив рішення

Кабінет міністрів України затвердив розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим на створення серії багатофункціональних спортивних комплексів.
Кошти будуть спрямовані на будівництво нових, будівельно-ремонтні роботи наявних палаців спорту і завершення робіт із будівництва або реконструкції об'єктів, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України (ФБУ).
Тернопіль
Житомир
Зокрема йдеться про будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу на території Шпанівської сільської ради у Рівненській області, палацу спорту у Хмельницькому, багатофункціонального палацу спорту у Тернополі, палацу спорту у Кам'янському Дніпропетровської області, палацу спорту у Житомирі та капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу у Тернополі (фізкультурно-оздоровчий комплекс).
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Нагадаємо, що цей проект стартував у 2018-му з ініціативи президента ФБУ Михайла Бродського. Проект отримав підтримку КМУ, Міністерства молоді та спорту і Верховної Ради України.
Рівне
Хмельницький
Так, минулого року було виділено 150 млн гривень субвенцій на будівництво і реконструкцію палаців спорту. Неймовірно важливо, що ця стратегічна програма триває і у 2019-му, в цьому році з державного бюджету на неї закладено 200 млн гривень.
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