В РФ боксер влаштував смертельну бійку: спортивні підсумки 28 липня

У Росії дворазова чемпіонка світу з кікбоксингу Лілія Ворогушина стала учасницею смертельної бійки, а Мірча Луческу відверто висловився про Валерія Лобановського.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні підсумки вівторка, 28 липня.

Крім того, ультрас "Динамо" влаштували протест проти призначення Мірчі Луческу головним тренером команди. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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