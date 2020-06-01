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1 червня • оновлено в 22:52
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В Підмосков'ї знайдено мертвим триразового чемпіона світу Андрія Трайбера

3.8т
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Триразового чемпіона світу з пауерліфтингу росіянина Андрія Трайбера було знайдено мертвим у власному будинку в підмосковному Високовську.

За даними МК, вранці 31 травня 55-річного спортсмена з вогнепальним пораненням голови і без ознак життя знайшов син Євген. Трагедія сталася після сварки Трайбера з 33-річною дружиною Юлією, яка після конфлікту разом з маленькою дочкою поїхала до мами.

Андрій Трайбер

Андрій Трайбер

allpowerlifting.com

Російський чемпіон відправив повідомлення з вибаченнями дружині і синові, який після безуспішних спроб додзвонитися до батька відправився до нього додому, де і знайшов його тіло. Співробітники "швидкої" лише констатували смерть пауерліфтера. Повідомляється, що в кімнаті співробітники правоохоронних органів знайшли незареєстрований обріз мисливської рушниці з двома стволами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського бійця MMA Джамбулата Балієва було затримано за участь у перестрілці в Москві.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
пауерліфтинг
Місце
Росія Москва
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