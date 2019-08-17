В Італії помер знаменитий чемпіон

Колишній італійський велогонщик Феліче Джімонді помер на 77-му році життя, повідомляє AFP. Причиною смерті колишнього спортсмена став серцевий напад.

Джімонді став другим велогонщиком після француза Жака Анкетіль, який зумів виграти всі три багатоденні гонки Гранд Туру - "Тур де Франс", "Джиро д'Італія" і "Вуельта Іспанії".

Всього таких гонщиків на даний момент семеро, також такого досягнення домагалися бельгієць Едді Меркс, француз Бернар Іно, іспанець Альберто Контадор, італієць Вінченцо Нібалі і британець Кріс Фрум. Джімонді один раз вигравав "Тур де Франс" (в 1965 році), причому він зробив це в рік свого дебюту в професіоналах, "Джиро д'Італія" він вигравав тричі (1967, 1969, 1976), "Вуельту Іспанії" - один раз (1968).

Також Джімонді ставав переможцем чемпіонату світу з шосейних велогонок 1973 року в груповій гонці.

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