В Ірані після тортур стратили чемпіона країни

Чемпіон Ірану з греко-римської броьби Навід Афкарі був страчений в суботу, 12 вересня, повідомляє Reuters, з посиланням на главу управління юстиції південної провінції Фарс.

27-річний спортсмен був визнаний винним у вбивстві охоронця під час антиурядових протестів у 2018 році. За словами його сім'ї і активістів, Навіда катували, щоб він зробив неправдиве визнання. Його адвокат стверджував, що реальних доказів його провини немає, проте Верховний суд Ірану відкинув апеляцію.

У вівторок, 8 вересня, Всесвітня профспілка, що представляє 85 000 спортсменів, закликала виключити країну зi світового спорту зі світового спорту

Справа Афкарі викликала обурення іранців в соціальних мережах і правозахисних групах. Сам президент США Дональд Трамп закликав Іран не страчувати борця.

Вбивство охоронця сталося під час самих серйозних хвилювань за десятиліття через економічні труднощі. Правителі Ірану звинуватили у вуличних протестах тих, кого вони називають "головорізами, пов'язаними з вигнанцями і іноземними ворогами" – США та Ізраїлем.

Минулого тижня іранське державне телебачення показало відео, в якому Афкарі зізнався у вбивстві. Було показано письмові визнання Афкарі, але в запису, поширеною в соціальних мережах, він заявив, що його змусили підписати документи.

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