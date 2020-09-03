В Ірані чемпіона з боротьби засудили до страти: спортивні підсумки 2 вересня

Іранського чемпіона з боротьби Навіда Афкарі засудили до страти за протести проти влади, а лідер "Динамо" Микола Шапаренко халишив збірну України перед матчем Ліги націй.
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