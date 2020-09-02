В Ірані чемпіона з боротьби стратять після тортур

Верховний суд Ісламської Республіки Іран засудив чемпіона країни із боротьби Навіда Афкарі до смертної кари через повішення, повідомляє TMZ Sports.

27-річний спортсмен отримав два смертних вироки за участь у мітингах проти уряду, які проходили в 2018 році. Організація The Human Rights Activists News Agency пише, що Навід розповів, що його піддали тортурам, щоб змусити зізнатися в злочинах.

Навіда Афкарі катували перед стратою Twitter The Human Rights Activists News Agency

Верховний суд Ірану засудив і двох братів Афкарі за 20 різними звинуваченнями, зокрема – за участь у незаконних зборах, злочинах проти національної безпеки й образу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Навід – єдиний, кому винесли настільки жорсткий вирок. Брати спортсмена отримали покарання у вигляді тюремного терміну і 74 ударів батогом.

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