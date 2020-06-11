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11 червня • оновлено в 13:03
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В Австралії регбіста Бенджі Маршалла відправили на карантин після поцілунку з журналісткою

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Другий капітан команди "Вестс Тайгерс" з австралійської Національної регбійної ліги (НРЛ) Бенджі Маршалл був змушений самоізолюватися, порушивши правила чемпіонату в умовах коронавірусу.

Як повідомляє видання BBC, перед тренуванням "Тайгерс" у середу, 10 червня, регбіст побачив знайому журналістку Мішель Бішоп і привітався з дівчиною, поцілувавши її в щоку.

Бенджі Маршалл

Бенджі Маршалл

The Weekly Times

Тепер він змушений провести якийсь час на карантині, оскільки порушив суворі правила НРЛ, які забороняють спортсменам контактувати з будь-ким поза командою та сім'єю. Австралійська першість з регбі відновилася наприкінці травня після 10-тижневої перерви.

Журналістка прокоментувала цю ситуацію, зазначивши, що люди ще не звикли до нових реалій в умовах пандемії коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець НРЛ Роуен Бакстер згорів в машині разом із трьома дітьми.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
регбі
Місце
Австралія
Тег
карантин
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