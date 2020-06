Другий капітан команди "Вестс Тайгерс" з австралійської Національної регбійної ліги (НРЛ) Бенджі Маршалл був змушений самоізолюватися, порушивши правила чемпіонату в умовах коронавірусу.

Як повідомляє видання BBC, перед тренуванням "Тайгерс" у середу, 10 червня, регбіст побачив знайому журналістку Мішель Бішоп і привітався з дівчиною, поцілувавши її в щоку.

The @WestsTigers have apologised after Benji Marshall broke COVID protocols this morning at training and mistakenly crossed into a no-go zone for players. He was thanking 7NEWS @ 7michellebishop for a message she sent following his shock axing. https://t.co/Kk9cXEUyX7 @jimwilsontv pic.twitter.com/pQMudtw65k