Другий капітан команди "Вестс Тайгерс" з австралійської Національної регбійної ліги (НРЛ) Бенджі Маршалл був змушений самоізолюватися, порушивши правила чемпіонату в умовах коронавірусу.

Як повідомляє видання BBC, перед тренуванням "Тайгерс" у середу, 10 червня, регбіст побачив знайому журналістку Мішель Бішоп і привітався з дівчиною, поцілувавши її в щоку.

Бенджі Маршалл The Weekly Times

The @WestsTigers have apologised after Benji Marshall broke COVID protocols this morning at training and mistakenly crossed into a no-go zone for players. He was thanking 7NEWS @ 7michellebishop for a message she sent following his shock axing. https://t.co/Kk9cXEUyX7 @jimwilsontv pic.twitter.com/pQMudtw65k - 7NEWS Sydney (@ 7NewsSydney) June 10, 2020

Тепер він змушений провести якийсь час на карантині, оскільки порушив суворі правила НРЛ, які забороняють спортсменам контактувати з будь-ким поза командою та сім'єю. Австралійська першість з регбі відновилася наприкінці травня після 10-тижневої перерви.

Журналістка прокоментувала цю ситуацію, зазначивши, що люди ще не звикли до нових реалій в умовах пандемії коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець НРЛ Роуен Бакстер згорів в машині разом із трьома дітьми.

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