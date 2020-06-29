В 14 років мене просили показати у танці "секс" і "пристрасть", – російська фігуристка

Олександр Чеканов Інші види спорту 19:56, 29.06.2020

Російська фігуристка Бетіна Попова розповіла про те, як страждала від гендерної нерівності під час кар'єри.

23-річна спортсменка, яка закінчила з виступами у лютому нинішнього року, зізналася, що змушена була постійно підлаштовуватися під партнера.

"Мене, 12 річну дівчинку, ставлять в пару з більш дорослим хлопцем. З 12 років я терплю знущання партнера наді мною, я слухаю від всіх, що у нього перехідний вік і просто потрібно потерпіти. У 14 років мене просять показати в танці "секс" і "пристрасть" і ставлення до цього хлопчика. Поняття не маючи, що це таке, методом проб і помилок я шукаю те, що від мене потрібно. Потім ми стаємо старшими. Наші взаємини теж розвиваються, стають все більш складними і неоднозначними. Від всіх навколо я продовжую чути, що потрібно терпіти, тому що це вік такий", – написала Попова на своїй сторінці в соціальній мережі Intsgram.

Бетіна Попова в Instagram зізналася, що постійно підбудовувалася під партнерів

Чемпіонка Універсіади-2019 додала, що її партнери завжди знаходилися в більш вигідних умовах. "Якщо хворів мій партнер, він завжди мав можливість долікуватися; коли хворіла я, я не дозволяла собі пропускати тренування, тому що вже і так було багато пропущено. Я сильна, я можу потерпіти. Утримувати партнера, постійно діяти на шкоду собі, працювати в постійному страху втрати – весь цей досвід мені довелося довго викидати зі своєї голови", – резюмувала спортсменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська фігуристка Єлизавета Туктамишева виконала спокусливий танець в купальнику.

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