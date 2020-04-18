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18 квітня • оновлено в 17:13
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Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту ідеальне образливе прізвисько

7.1т
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Російський футбольний коментатор Василь Уткін назвав пропагандиста Володимира Соловйова комосексуалом.

Соловйов і Уткін

Соловйов і Уткін

Росбалт

"Комосексуал – чудове слово, правда? [За таке ж слово, але з буквою" г "на початку в соцмережах банять - прим ред.] Мені в коментах в Twitter написала людина. Найголовніше, що прототип нашого персонажа, цього чудового комосексуала – раджа з "Золотої антилопи". З одної тільки поправкою – він владою не наділений. Якщо туди якісь копієчки впали, вони вже ніколи не повернуться. ніколи. Ось ця руїна, це нагромадження слів, цей комосексуал, він же кричав, що першим ударом... " - сказав Уткін під час свого прямого ефіру в Youtube.

Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту образливе прізвисько

Уткін зазначив все боягузтво скандального телеведучого, який відмовився проводити з ним словесний батл.

"Головне – він журналіст, маршал пропаганди. І він вважає недостатньою свою словесну міць. Він, який вибрав це своїм шляхом і займається цим практично все своє життя. Він автор книг, радіо- і телеведучий. Він вважає себе Богом пропаганди. Але він всього лише маршал, навіть не фельдмаршал. I він вважає недостатньою силу своїх слів. Хіба це не самовикриття? I найголовніше – смішно міркувати про силу свого удару, закрившись в студії з освітленням, з офіціантами, з редакторами та операторами. Пішовши туди, де не може бути нікого стороннього, міркувати про міць свого удару .." – сказав Уткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Василь Уткін Володимир Соловйов
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Нет семьи нет детей Уткин обычный гей , вот и всё кастрюляголовые из этого жирного своего героя лепят.
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2
0
Эль Кaцап
Эль Кaцап
Среди гнилых паРРашников выбирать - кто сгнил чуть менее? Да нафиг! Любая тварь с росеи - это мерзость по сути!
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2
2
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
С к а к л ы, найдите видео в интернете с Уткиным...))) "Уткин упал со стула в прямом эфире"
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1
2 из 3 ответов | показать все
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Бачурин Андрей, это пипец! До слез ржала! Гробанулся на спину и встать не может! Спортивный комментатор, епте! А как вам покер-фэйс его соведущего?
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1
0
Эль Кaцап
Эль Кaцап
Бачурин Андрей, гoвно - найди свой сортир - и слейся! Мусор смердящий!
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