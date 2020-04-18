Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту ідеальне образливе прізвисько

Російський футбольний коментатор Василь Уткін назвав пропагандиста Володимира Соловйова комосексуалом.

Соловйов і Уткін Росбалт

"Комосексуал – чудове слово, правда? [За таке ж слово, але з буквою" г "на початку в соцмережах банять - прим ред.] Мені в коментах в Twitter написала людина. Найголовніше, що прототип нашого персонажа, цього чудового комосексуала – раджа з "Золотої антилопи". З одної тільки поправкою – він владою не наділений. Якщо туди якісь копієчки впали, вони вже ніколи не повернуться. ніколи. Ось ця руїна, це нагромадження слів, цей комосексуал, він же кричав, що першим ударом... " - сказав Уткін під час свого прямого ефіру в Youtube.

Уткін зазначив все боягузтво скандального телеведучого, який відмовився проводити з ним словесний батл.

"Головне – він журналіст, маршал пропаганди. І він вважає недостатньою свою словесну міць. Він, який вибрав це своїм шляхом і займається цим практично все своє життя. Він автор книг, радіо- і телеведучий. Він вважає себе Богом пропаганди. Але він всього лише маршал, навіть не фельдмаршал. I він вважає недостатньою силу своїх слів. Хіба це не самовикриття? I найголовніше – смішно міркувати про силу свого удару, закрившись в студії з освітленням, з офіціантами, з редакторами та операторами. Пішовши туди, де не може бути нікого стороннього, міркувати про міць свого удару .." – сказав Уткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!