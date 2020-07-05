Відомий спортивний журналіст Василь Уткін піддав критиці слова триразової олімпійської чемпіонки з фігурного катання депутата Держдуми Ірини Родниної.

Коментатор заявив, що ніякого уроку не можна винести ні з життя, ні з смерті Абдулманапа Нурмагомедова, якщо не перейнятися для початку повагою.

Крім того, Уткін висловив упевненість, що син тренера, незважаючи на свій високий статус, постійно думає про те, що ні уберіг свого батька.

"Навряд чи на похоронах він вимовив: батя, говорили тобі - сиди вдома, носи маску! Говорили? А ти? Може бути, так розмовляла Родніна-мама з донькою? Не здивований, що у них зараз таке різне життя. Абдулманап, розумний , хитрий горець, продовжує жити в своїх учнях і в синi. Ірина Родніна сидить у золотій клітці, не замкнутою - їй там просто подобається, самотня, доглянута старенька, – і з останніх сил намагається бути почутою і зрозумілою", – написав Уткін у своєму Facebook.

Він зазначив, що фахівець добився свого успіху, не перестаючи бути собою і живучи по законами, за якими його виховали.

"Здатність бути авторитетом для багатьох породжує власну вразливість – ти попередиш сина, але хто попередить тебе, ти ж старший, і конкретно ти, Абдулманап, – всеведущ. Так він залишається беззахисним для самого крихітного з ворогів. А захиститися було можливо. Так невже мораль такої помилки в тому, щоб "вам сказано - робіть"? Та ви очманіли, люб'язна моя триразова", – підсумував Уткін.

Уткін розкритикував Родніну за слова про померлого батька Хабіба Нурмагомедова Facebook Василя Уткіна

Як повідомляв про, пізніше з'явився перший коментар Хабіба Нурмагомедова.