Уткін про слова Путіна про помилки: людина "з глузду з'їхала"

Російський коментатор Василь Уткін назвав висловлювання Володимира Путіна про відсутність у нього помилок останнім аргументом, який вплинув на його думку про президента.

"Для мене було найголовнішим останнім аргументом щодо президента Путіна. Коли він в сказав Колесникову (Андрій Колесников – спеціальний кореспондент видання "Комерсант" – ред.), їдучи в "Жигулях", що він не пам'ятає якихось помилок, які він скоїв будучи президентом. Як це взагалі можливо?! Це говорить про те, що людина "з глузду з'їхала" в чомусь. Він міг забути свої помилки і не брехав. Але я-то розумію, що цього не могло бути. Так не буває", – заявив Уткін в інтерв'ю YouTube-каналу Ксенії Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін назвав Володимира Путіна "кульгавою качкою" і заявив, що президент Росії може піти достроково зі своєї посади.