Усика та Ломаченка завалили критикою: спортивні підсумки 18 травня

Олександр Чеканов Інші види спорту 09:13, 19.05.2020 Оновлено: 09:21, 19.05.2020

Боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку поставили невтішний діагноз, а президент "Динамо" Ігор Суркіс підтримав донецький "Шахтар".

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 18 травня.

Крім того, Хабіб Нурмагомедов розповів про становище в Дагестані через коронавірус. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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