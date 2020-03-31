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31 березня • оновлено в 19:43
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Усик захопився Сталіним: фото викликало гнів у соцмережах

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Непереможний український боксер Олександр Усик потрапив в неприємну ситуацію зі своїм архівним фото.

За часів виступу кримчанина за "Українські Отамани", він сфотографувався на тлі графіті, що вихваляє Йосипа Сталіна. У кадрі щасливий боксер позує поруч з написом латиницею "Viva Stalin", а також із зображенням серпа і молота.

Користувачі в коментарях не змогли стримати негативних емоцій.

"Коли в голові борщ компот буряк і пряник... то православ'я, то Сталін", "Усик в черговий раз здобув перемогу над здоровим глуздом! Вітаємо чемпіона!", "Після стільки отриманих ударів по голові мізки точно вибили", - пишуть користувачі.

Усик захопився Сталіним: фото викликало гнів у соцмережах

(C) facebook.com/babaandkit

Усик захопився Сталіним: фото викликало гнів у соцмережах

(C) facebook.com/babaandkit

Усик захопився Сталіним: фото викликало гнів у соцмережах

(C) facebook.com/babaandkit

Усик захопився Сталіним: фото викликало гнів у соцмережах

(C) facebook.com/babaandkit

Усик захопився Сталіним: фото викликало гнів у соцмережах

(C) facebook.com/babaandkit

Усик захопився Сталіним: фото викликало гнів у соцмережах

(C) facebook.com/babaandkit

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Ленин и Стали- это создатели современного украинского государства... никто столько не сделал для украинцев, сколько сделали эти два человека... за счет русских в основном, этого мы им никогда не простим... а вы им памятники должны ставить...
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1
0
Перемога скоро
Перемога скоро
Кастрюлеголовые, а реально, почему бы вам не вернуть временно оккупированную Восточную Польшу пшекам, а Закарпатье венграм, чтобы они не напоминали вам о преступлениях этого кровавого тирана? :)
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3
1
Евгеньев Александр
Евгеньев Александр
Сталин и Ленин придумали Украину,а бантеровские твари её знищили
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5
1
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА

    Підтверджені випадки: 549

    Вилікувалось: 8. Померло: 13

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