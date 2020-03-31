Усик захопився Сталіним: фото викликало гнів у соцмережах

Непереможний український боксер Олександр Усик потрапив в неприємну ситуацію зі своїм архівним фото.

За часів виступу кримчанина за "Українські Отамани", він сфотографувався на тлі графіті, що вихваляє Йосипа Сталіна. У кадрі щасливий боксер позує поруч з написом латиницею "Viva Stalin", а також із зображенням серпа і молота.

Користувачі в коментарях не змогли стримати негативних емоцій.

"Коли в голові борщ компот буряк і пряник... то православ'я, то Сталін", "Усик в черговий раз здобув перемогу над здоровим глуздом! Вітаємо чемпіона!", "Після стільки отриманих ударів по голові мізки точно вибили", - пишуть користувачі.

(C) facebook.com/babaandkit

(C) facebook.com/babaandkit

(C) facebook.com/babaandkit

(C) facebook.com/babaandkit

(C) facebook.com/babaandkit

(C) facebook.com/babaandkit

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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