"Усі хвороби від нервів": Резцова заявила, що коронавірус не є небезпечним

Російська триразова олімпійська чемпіонка з біатлону Анфіса Резцова заявила, що небезпека коронавiрусу дуже перебільшена.

Анфіса Резцова

"Люди похилого віку, яким 65+, взагалі бояться, їм постійно довбають, як все навколо небезпечно. На цьому грунті у них назовні вилазять всі болячки. І тут не стільки вірус небезпечний, скільки страх. Відомо, що всі хвороби від нервів", – розповіла Резцова в інтерв'ю Спорт-Експрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Резцова розкритикувала карантин через пандемію коронавiрусу. Олімпійська чемпіонка порівняла громадян РФ з ув'язненими, так як людям забороняють виходити з дому.

Раніше Резцова влаштувала жорстку перепалку з відомим коментатором Дмитром Губерніевим через пандемію коронавiрусу в Росії.