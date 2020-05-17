"Уражено 75% легень": батько Хабіба перебуває в критичному стані

Максим Богданов Інші види спорту 09:50, 17.05.2020 Оновлено: 09:56, 17.05.2020

Стан здоров'я Абдулманапа Нурмагомедова, батька й тренера чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, залишається вкрай важким.

Абдулманап Нурмагомедов

"Він досі лежить в лікарні в Москві. У нього 75% легень уражено, він переніс інсульт. Йому зробили шунтування, ввели в кому, і самі лікарі його вивели з коми. Але він не може розмовляти, стан важкий. Всi сподіваємося на його одужання", – цитує РБК друга сім'ї Нурмагомедова Рамазана Рабаданова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, однією з причиною серйозних ускладнень хвороби Нурмагомедова-старшого стало невиконання Абдулманапом рекомендацій лікарів щодо повного спокою.

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