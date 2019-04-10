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Унікальний чемпіон UFC придушив фаната - момент зняли очевидці

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Чемпіон UFC у напівважкій вазі, американець Джон Джонс показав на фаната задушливий прийом, і той втратив свідомість.

Чоловік попросив Джонса провести удушення зі спини. Боєць зробив це, в результаті шанувальник спортсмена на кілька секунд зомлів. Коли він прийшов до тями, то прокоментував те, що трапилося, заявивши, що залишився в захваті, адже здійснилася його заповітна мрія, повідомляє Mirror.

Джонс - наймолодший чемпіон UFC у історії промоушена. Американець вперше завоював титул в 2011 році. За чотири наступні роки він провів вісім успішних захистів. У 2018 році Джонс не виступав в змішаних єдиноборствах, так як відбував дискваліфікацію за використання заборонених препаратів. Після відсторонення він повернув собі титул.

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Відзначимо, що саме таким задушливим прийомом росіянин Хабіб Нурмагомедов (26-0) переміг Конора МакГрегора (21-3). Перший захист титулу чемпіона UFC у легкій вазі відбувся в Лас-Вегасі (США) на легендарній арені "Т-mobile".

Після перемоги дагестанець переліз через октагон і напав на спаринг-партнера Конора Диллона Деніса. Далі до бійки підключилися всі глядачі, що сиділи в перших рядах.

Відвідувачі T-Mobile Arena у Лас-Вегасі кидали в минає бійця пляшки, банки і прапори. Також Нурмагомедова облили пивом.

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Тема
UFC
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Cales Michael
Cales Michael
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