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4 вересня • оновлено в 18:34
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Унікальна спортсменка знайдена мертвою в горах Іспанії

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Тіло призерки Олімпійських ігор 1992 року в гірськолижному спорті Бланки Фернандес Очоа виявлено громадянської гвардією Іспанії в районі гори Ла-Пеньота, повідомляє Marca.

Бланка Фернандес Очоа

Бланка Фернандес Очоа

Marca

Спортсменка пропала 12 днів тому. Про зникнення 56-річної гірськолижниці повідомили її родичі. Вона вийшла з дому без мобільного телефону, а сім'ї заявила, що відправляється в подорож на північ. Один з родичів повідомив поліції, що останній раз бачили її 23 серпня за кермом автомобіля в одному з районів Мадрида, де вона проживає.

Очоа була унікальною спортсменкою - єдиною в історії Іспанії жінкою-призером зимових Олімпіад. У 1992 році вона завоювала "бронзу" в гірськолижному слаломі.

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Тема
гірськолижний спорт
Місце
Іспанія
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