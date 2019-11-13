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13 листопада • оновлено в 21:13
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Унікальна чемпіонка зіткнулася з несподіваною інтимної проблемою

5.1т
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26-річна чемпіонка з тхеквондо Джейд Слевін не може знайти собі хлопця з-за свого двометрового зросту.

У 21 рік вона увійшла в збірну Великобританії з тхеквондо. Джейд легко перемогла більш низькорослих суперниць в двох чемпіонатах світового і європейського рівня, а також в чемпіонаті Співдружності Націй в Глазго в 2014 році.

"Мій зріст привів мене до успіху. Тільки мені дуже складно зустріти хлопця відповідного зростання. Мені подобається, коли молода людина трохи вище мене", - поділилася спортсменка в інтерв'ю Daily Mail.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на фотографії дівчини.

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Джейд Слевін

Джейд Слевін

Instagram Джейд Слевін

Новини
Віцечемпіонка світу з біатлону знялася оголеною в ванній

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита американська гімнастка викликала фурор серед шанувальників, знявшись повністю оголеною для знаменитого журналу ESPN Body Issuе 2019.

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Автор
Максим Богданофф Максим Богданофф
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