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Українці завоювали перше ''золото'' на ''Іграх нескорених''

16.7тЧитати матеріал російською

Сергій Ільчіцький і Олександр Бєлобоков принесли українській збірній перші золоті медалі на міжнародних змаганнях Invictus Games Sydney 2018 ( "Ігри нескорених").

Українці показали кращі результати в дисципліні веслування на тренажері у категоріях Men's IR6 і IR3 швидкість за одну хвилину.

Спортсменів привітав президент Петро Порошенко.

Новини
Україна завоювала історичне "золото" на "Іграх нескорених"

"Перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games Sydney 2018! Вітаємо Олександра Бєлобокова та Сергія Ільчицького, котрі здобули ці вражаючі перемоги із веслування на тренажерах. Так тримати! Не знижуйте темп", — написав глава держави у Twitter.

Українці завоювали перше ''золото'' на ''Іграх нескорених''
Українці завоювали перше ''золото'' на ''Іграх нескорених''
Українці завоювали перше ''золото'' на ''Іграх нескорених''

Раніше першу медаль українській збірній принеси Денис Фіщук, який завоював бронзу у велогонці на час.

Крім того, у МВС привітали Юрія Дмитренка з патрульної поліції із 4-м місцем у загальному турнірі.

Invictus Games — міжнародні спортивні змагання у паралімпійському стилі, які заснував у 2014 році британський принц Гаррі, мета змагань — честь військових ветеранів, підтримка їхньої реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені й втратили здоров'я під час військової служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на змаганнях українців вітають фразою ''Слава Україні!''.

Особа
Петро Порошенко
Місце
АвстраліяСідней
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Муркин Шура
Муркин Шура
Да ладно кацапы тут умничать), итак всем известно, что вы своих инвалидов выбросили на помойку!)
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andreyev andrei
andreyev andrei
И это усе благодаря в трудах отстоянному лозунгу "Слава украине!":-)))
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Пэтрэнко Изя
Пэтрэнко Изя
гребля на тренажере, прыжки в сторону, заплыв брассом на асфальте, хоккей на песке, прыжки с 10-метровой вышки в ведро с водой, футбол на минном поле....Олимпийцы, однако.
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