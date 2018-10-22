Українці завоювали перше ''золото'' на ''Іграх нескорених''

Сергій Ільчіцький і Олександр Бєлобоков принесли українській збірній перші золоті медалі на міжнародних змаганнях Invictus Games Sydney 2018 ( "Ігри нескорених").

Українці показали кращі результати в дисципліні веслування на тренажері у категоріях Men's IR6 і IR3 швидкість за одну хвилину.

Спортсменів привітав президент Петро Порошенко.

"Перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games Sydney 2018! Вітаємо Олександра Бєлобокова та Сергія Ільчицького, котрі здобули ці вражаючі перемоги із веслування на тренажерах. Так тримати! Не знижуйте темп", — написав глава держави у Twitter.

Раніше першу медаль українській збірній принеси Денис Фіщук, який завоював бронзу у велогонці на час.

Крім того, у МВС привітали Юрія Дмитренка з патрульної поліції із 4-м місцем у загальному турнірі.

Вітаємо нашого Юрія Дмитренка із патрульної полиції з чудовим результатом у веслуванні та 4-м місцем у загальному заліку # InvictusGames2018 ! 🎉 Україна пишається тобою🇺🇦 pic.twitter.com/eJDT8TC2ae — МВС України (@MVS_UA) 22 жовтня 2018 р.

Invictus Games — міжнародні спортивні змагання у паралімпійському стилі, які заснував у 2014 році британський принц Гаррі, мета змагань — честь військових ветеранів, підтримка їхньої реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені й втратили здоров'я під час військової служби.

Перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games Sydney 2018!



Вітаємо Олександра Бєлобокова та Сергія Ільчицького, які здобулі ці вражаючі перемоги з веслування на тренажерах.



Так тримати! Не знижуйте темп 🙂 #IAM # IG2018 pic.twitter.com/iw8aLUAO5k — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на змаганнях українців вітають фразою ''Слава Україні!''.