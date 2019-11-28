Українці влаштували підставу на ЧС із прапором Росії: спортивні підсумки 27 листопада

Російські спортсменки влаштували провокацію українці Богдані Лехман на чемпіонаті світу з армрестлінгу, а в Лізі чемпіонів відбулися чергові матчі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 27 листопада.

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