Українці влаштували підставу на ЧС із прапором Росії: спортивні підсумки 27 листопада

Російські спортсменки влаштували провокацію українці Богдані Лехман на чемпіонаті світу з армрестлінгу, а в Лізі чемпіонів відбулися чергові матчі.
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