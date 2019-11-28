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29 листопада • оновлено в 11:34
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Українці влаштували підставу на ЧС із прапором Росії: спортивні підсумки 27 листопада

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Російські спортсменки влаштували провокацію українці Богдані Лехман на чемпіонаті світу з армрестлінгу, а в Лізі чемпіонів відбулися чергові матчі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 27 листопада.

Крім того, столичний "Київ-Баскет" виграв групу Кубка Європи ФІБА. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Армрестлiнг Ліга чемпіонів Кубок Європи ФІБА
Теги
ФК Шахтар Київ-Баскет
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