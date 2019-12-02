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2 грудня • оновлено в 22:01
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Українці виграли престижний турнір із фігурного катання

3.6т
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Українські фігуристи посіли перше і друге місця на турнірі Bosphorus Cup 2019 у Стамбулі. Марія Голубцова і Кирило Бєлобров виграли "золото" в танцях на льоду серед юніорів.

Наш молодий дует показав найкращий результат у довільному і короткому танці – 98,56 і 64,19 балів відповідно. Загальний результат пари склав 162,75 бала. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

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Максим Нікітін та Олександра Назарова

Максим Нікітін та Олександра Назарова

НОК України

У дорослих змаганнях дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна посів друге місце у ритмічному і у довільному танці – 76,64 і 112,59 балів відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські гімнасти викликали фурор у Німеччині, вигравши три золоті медалі на етапі Кубка світу у Котбусі.

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Автор
Денис Карпов
Тема
фігурне катання
Місце
Туреччина Стамбул
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Хо Хол
Хо Хол
Кстати, xpюкраинцы, чего не пишите полностью новость? В танцах на льду - золото у РФ. Мужское молодежное золото и серебро также у РФ. Мужское юниорское золото - опять у РФ. Женское юниорское золото - снова у РФ. В мужском взрослом - также золото у РФ. Xoxланы, вы опять соснули :D
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6
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Хо Хол,тоесть ты соснул,прочитай свой никнейм.
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Хо Хол
Хо Хол
Настолько престижный, что на нем побеждают узбеки, турки, азербайджанцы и прочие страны с великой школой фигурного катания :D
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