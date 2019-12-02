Українці виграли престижний турнір із фігурного катання

Українські фігуристи посіли перше і друге місця на турнірі Bosphorus Cup 2019 у Стамбулі. Марія Голубцова і Кирило Бєлобров виграли "золото" в танцях на льоду серед юніорів.

Наш молодий дует показав найкращий результат у довільному і короткому танці – 98,56 і 64,19 балів відповідно. Загальний результат пари склав 162,75 бала. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

Новини Українські дзюдоїстки виграли три золоті медалі на Кубку Європи

Максим Нікітін та Олександра Назарова НОК України

У дорослих змаганнях дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна посів друге місце у ритмічному і у довільному танці – 76,64 і 112,59 балів відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські гімнасти викликали фурор у Німеччині, вигравши три золоті медалі на етапі Кубка світу у Котбусі.

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