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Україна взяла перше "золото" на ЧЄ зі стрибків у воду в Києві

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Українці Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчік виграли чемпіонат Європи зі стрибків у воду, який проходить в Києві з 5 по 11 серпня.

Наші співвітчизники завоювали перше "золото" для збірної України, ідеально виступивши в синхронних стрибках з триметрового трампліну.

25-річна запоріжанка і 23-річний маріуполець посіли перше місце, випередивши на 3,6 бала німецький дует Лу Мессенберг / Тіна Пунзель. Третю сходинку посіли спортсмени зі Швейцарії Мішель Хеймберг / Йонатан Суков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 роки тому Кесар і Оліферчік стали срібними призерами в командних змаганнях на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який також проходив у Києві.

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Тема
водні види спорту
Особи
Станіслав Оліферчік Вiкторiя Кесар
Місце
Україна Київ
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