Українську чемпіонку Європи усунули від Олімпіади в Токіо: названа причина

Дворазову чемпіонку Європи в бігу на 800 метрів українську легкоатлетку Наталю Прищепу (Кроль) дискваліфікували на 20 місяців за допінг.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), спортсменка не зможе брати участь у змаганнях з 16 січня 2020 року до 15 вересня 2021 року.

Це означає, що вона пропустить Олімпіаду в Токіо, яка була перенесена на літо 2021-го через пандемію коронавірусу.

Крім того, всі результати Прищепи, починаючи з 16 січня 2020-го, були анульовані. Її покарання включає конфіскацію всіх титулів, нагород, медалей, балів, призових і грошових винагород.

Спортсменка погодилася з рішенням підрозділу WADA під назвою Athletics Integrity Unit (AIU) і відмовилася від заслуховування справи на дисциплінарному трибуналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українську легкоатлетку Катерину Табашник, яка виступає в стрибках у висоту, дискваліфікували за вживання допінгу.