Українського боксера затримали за контрабанду "бойового наркотику ІДІЛ" – ЗМІ

За підозрою в спробі великої контрабанди психотропної речовини каптагон, відомої як "бойовий наркотик Ісламської держави", затримали одеського спортсмена Олександра Седлецького, повідомляє "Думська" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Олександр Седлецький СБУ

Седлецький займається боротьбою і тайським боксом, багаторазовий призер різних першостей. Усього через територію України планували переправити 750 кілограмів каптагону, придбаного в Сирії.

Олександр Седлецький затриманий СБУ СБУ

На початку вересня товар прибув у морський порт "Південний". Його було заховано в контейнері з печивом і рахат-лукумом. Правоохоронці контролювали всі дії зловмисників.

каптагон СБУ

Згодом наркоділки перемістили вантаж у складське приміщення. Для переправлення каптагону в одну з країн Перської затоки вони придбали партію кукурудзяного крохмалю, в якому сховали пакетики з психотропною речовиною. Потім два контейнери з наркотиками зловмисники доставили в одеський порт.

Контейнери з каптагоном СБУ

Після декларування вантажу в митних органів співробітники СБУ затримали фігурантів: одного під час спроби вилетіти з Одеси, іншого – вдома. Контейнери з каптагоном вилучено.

психотропні речовини СБУ

таблетки каптагону СБУ

Затримано двох громадян України – одесита і львів'янина. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 КК України – "контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

Як спільно OBOZREVATEL, в Одесі митники знищили дві тисячі контрабандних футбольних м'ячів із незаконно нанесеним логотипом чемпіонату Європи з футболу-2020. Товар прибув у порт із Пакистану.