Українського бійця UFC дискваліфікували на 14 місяців

Український боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Олександр Доскальчук здав позитивний допінг-тест і отримав тривалу дискваліфікацію.

Про це повідомляє прес-служба організації. 30-річний спортсмен попався на вживанні заборонених препаратів після проби, яка у нього була взята поза змаганнями 6 червня. У його сечі було виявлено местеролон.

В ході розслідування Доскальчук заявив, що лікар виписав йому препарат, в якому містилося речовина. Американське антидопінгове агентство (USADA) визнало це пом'якшувальною обставиною і відсторонило українця від спорту на 14 місяців.

Відзначимо, що в Доскальчук підписав контракт з UFC в березні нинішнього року, однак не встиг провести у промоушині жодного бою.

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