Український волейболіст Пашицький отримає російське громадянство

Михайло Морозов Інші види спорту 12:04, 15.06.2020

Блокуючий пітерського волейбольного клубу "Зеніт" Дмитро Пашицький оголосив про те, що вирішив питання з отриманням російського паспорта.

"Питання з російським паспортом вирішене. Збірна Росії? Мені здається, що російські блокуючі – найсильніші в світі. Я грав у різних чемпіонатах і мені є, з чим порівнювати. Але якщо виклик надійде – зрозуміло, я готовий", – цитує слова Пашицького видання ТАСС.

Відзначимо, що зовсім недавно волейболіст перейшов із кемеровського "Кузбасу" в "Зеніт". До цього він грав в Естонії, Польщі та Франції. На його рахунку титули чемпіона Естонії, Балтики і Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, талановита українська гандболістка Дар'я Стаценко проходить процедуру оформлення російського громадянства.

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