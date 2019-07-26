Український велогонщик виграв етап світового туру

Єдиний представник України в світовому турі велогонщик Марк Падун виграв другий етап багатоденки "Адріатика Іоніка".

Етап фінішував на легендарному підйомі Тре чіме ді Лаваредо в Італії, пише Tribuna.com. Наш співвітчизник подолав дистанцію за 5 годин 54 хвилини і 16 секунд, випередивши представників Колумбії, Бельгії та Венесуели.

Марк Падун

Марк Падун

Українець завдяки цьому успіху набрав 20 очок до загального заліку сезону.

Для Падуна ця перемога стала другою в професійній кар'єрі на дорослому рівні. У минулому році він виграв етап престижної багатоденки на турі Альп. Першу половину нинішнього сезону Падун пропустив через травму.

Марк Падун

Марк Падун

Марк Падун

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські шпажисти стали віце-чемпіонами світу, поступившись у фіналі змагань в Будапешті титулованій команді Франції.

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