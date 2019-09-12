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12 вересня • оновлено в 20:37
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Український тренер займався розпустою з 16-річною ученицею

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У Дніпрі 48-річний тренер з карате примушував до статевих стосунків 16-річну ученицю.

Український тренер займався розпустою з 16-річною ученицею

Як повідомляє "Інформатор", мама спокушання дівчинки звернулася до відділення поліції 9 вересня. Вона написала заяву, в якій вказала, що її дочка спала з 48-річним чоловіком.

"За даним фактом ведеться досудове розслідування за частиною 1 статті 155 "Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості", – підтвердила інформацію прес-секретар Національної поліції Анна Старчевська.

Дана стаття передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

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Тема
карате
Місце
Україна Дніпро
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Карпов Стас
Карпов Стас
Путин руку приложил.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Это в 16 лет то не достигла половой зрелости??????
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