У Дніпрі 48-річний тренер з карате примушував до статевих стосунків 16-річну ученицю.

Як повідомляє "Інформатор", мама спокушання дівчинки звернулася до відділення поліції 9 вересня. Вона написала заяву, в якій вказала, що її дочка спала з 48-річним чоловіком.

"За даним фактом ведеться досудове розслідування за частиною 1 статті 155 "Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості", – підтвердила інформацію прес-секретар Національної поліції Анна Старчевська.

Дана стаття передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

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