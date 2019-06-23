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Український стрілець став віце-чемпіоном Європейських ігор

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Український стрілець Олег Омельчук став срібним призером II Європейських ігор, які з 21 по 30 червня проходять в Мінську.

Олег Омельчук

Олег Омельчук

У фіналі змагань з кульової стрільби з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів 35-річний рівнянин набрав 239,6 очка, поступившись всього 1,8 бала Артему Черноусову з Росії. Доля медалі вирішувалася в заключній перестрілці, де удача відвернулася від нашого спортсмена.

Український стрілець став віце-чемпіоном Європейських ігор

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні минулого року Омельчук з рекордом виграв 5-й етап Кубка світу з кульової стрільби з пневматичного пістолета.

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Тема
Європейські ігри 2019
Особа
Олег Омельчук
Місце
БілорусьМінськ
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