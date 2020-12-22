Український сноубордист першим у світі виконав унікальний стрибок

Сноубордист з Дніпра Сергій Барковський у межах змагань для професійних сноубордистів і лижників "Дабл Трипл Snow Fest 2020" вперше в історії виконав трюк Backflip-Wallride-Backflip, повідомляє пресслужба КМДА.

Змагання проходили 19-20 грудня під монументом "Арка дружби народів".

У змаганні, яке проходило у київському сноупарке під монументом "Арка дружби народів", взяли участь 78 спортсменів з 18 країн: США, Канади, Нідерландів, Франції, Австрії, Швейцарії, Шотландії, Англії, Уельсу, Іспанії, Грузії, Марокко, Польщі, Чехії, Словаччини, Латвії, Білорусі, Росії.

Цього року доступ глядачів до локації був обмеженим, проте спостерігати за райдерами можна було онлайн.

Призовий фонд склав 10 000 євро. Лідерами за кількістю нагород стали голландські, чеські та американські спортсмени.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році 28-річна Аннамарі Данча з Ужгорода вперше в історії українського спорту завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з фрістайлу та сноубордингу.