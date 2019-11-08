Український самбіст у драматичній боротьбі став чемпіоном світу-2019

Український спортсмен Владислав Руднєв завоював золоту медаль на чемпіонаті світу з самбо-2019, який стартував в корейському місті Чонджу.
Владислав Руднєв (праворуч) - чемпіон світу-2019
sambo.net.ua
Про це повідомляє прес-служба Федерації самбо України.
Будучи одним з фаворитів турніру в категорії до 74 кг, український спортсмен підтвердив обгрунтованість своїх претензій на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. У фіналі він в неймовірно складному і драматичному поєдинку переміг Істама Курбатова з Узбекистану.
Таким чином, Руднєв став дворазовим чемпіоном світу – в 2018 році на ЧС в Бухаресті він також виграв "золото".
Наталія Смаль
sambo.net.ua
Ще одну медаль в перший змагальний день принесла Україні Наталія Смаль. У категорії до 72 кг самбістка завоювала бронзову нагороду.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Андрій Мезенцев став чемпіоном світу з тайського боксу.
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