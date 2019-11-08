Український самбіст у драматичній боротьбі став чемпіоном світу-2019

Український спортсмен Владислав Руднєв завоював золоту медаль на чемпіонаті світу з самбо-2019, який стартував в корейському місті Чонджу.

Владислав Руднєв (праворуч) - чемпіон світу-2019 sambo.net.ua

Про це повідомляє прес-служба Федерації самбо України.

Будучи одним з фаворитів турніру в категорії до 74 кг, український спортсмен підтвердив обгрунтованість своїх претензій на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. У фіналі він в неймовірно складному і драматичному поєдинку переміг Істама Курбатова з Узбекистану.

Таким чином, Руднєв став дворазовим чемпіоном світу – в 2018 році на ЧС в Бухаресті він також виграв "золото".

Наталія Смаль sambo.net.ua

Ще одну медаль в перший змагальний день принесла Україні Наталія Смаль. У категорії до 72 кг самбістка завоювала бронзову нагороду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Андрій Мезенцев став чемпіоном світу з тайського боксу.

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