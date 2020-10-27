Український плавець завоював "золото" на престижному турнірі в Угорщині

Михайло Морозов Інші види спорту 12:50, 27.10.2020

Відомий український плавець Михайло Романчук посів перше місце на найпрестижнішому клубному турнірі International Swimming League (ISL), третій тур якого відбувся в Будапешті.

Наш співвітчизник, який виступає за італійську команду Aqua Centurions, подолав дистанцію в 400 метрів вільним стилем за 3:40:08, випередивши в боротьбі за "золото" росіянина Олександра Красних та японця Кацухіро Мацумото.

Романчук завоював "золото" на дистанції в 400 м вільним стилем
isl.global

Відзначимо, що в другому турі ISL Романчук завоював "срібло" на тій же дистанції, поступившись першим місцем американцю Зейну Гроте.

Український плавець є дворазовим чемпіоном Європи, чемпіоном світу та Європи на короткій воді і двічі срібним призером на чемпіонатах світу 2017 і 2019 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Романчук став переможцем одного з етапів Кубка світу, встановивши світовий рекорд.

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