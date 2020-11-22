Український плавець із рекордом Європи виграв престижний турнір

Максим Іншаков Інші види спорту 09:53, 22.11.2020 Оновлено: 10:11, 22.11.2020

Українець Михайло Романчук узяв "золото" на турнірі з плавання International Swimming League (ISL), етап якого минув у Будапешті.

24-річний уродженець Рівного, який виступає за італійську команду Aqua Centurions, подолав дистанцію 800 метрів вільним стилем за 7:25,73, встановивши рекорд Європи на короткій воді. Цей показник став рекордним для України, а також особистим рекордом Михайла.

Романчук більш ніж на три секунди перевершив попереднє досягнення, що належало французу Янніку Аньєлю (7:29,17) і протрималося вісім років.

Другим приплив Генрік Крістіансен із Норвегії (7:25,78). Третє місце з часом 7:31,89 посів представник Австрії – Фелікс Обек.

Світовий рекорд належить австралійцю Ґранту Гакетту – 7:23,42.

Підсумковий протокол
ISL

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня Романчук виграв "золото" третього етапу, подолавши дистанцію в 400 метрів вільним стилем за 3:40:08. Наш співвітчизник випередив росіянина Олександра Красних і японця Кацухіро Мацумото.

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