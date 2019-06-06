Український легкоатлет виграв "золото" Діамантової ліги

Український легкоатлет Богдан Бондаренко став переможцем четвертого етапу Діамантової ліги, який пройшов на Stadio Olimpico в Римі, Італія.

29-річний уродженець Харкова з результатом 2,31 виграв "золото" в стрибках у висоту, повторивши кращий результат в поточному сезоні в світі.

Друге місце зайняв Майда Еддін Газаль з Сирії (2,28), "бронза" у Максима Недосекова з Білорусі (2,28). Ще один представник України Андрій Проценко зайняв 7-е місце (2,22).

На змаганнях також виступили Анна Ярощук-Рижикова - ставши шостою в забігу на 400 метрів з бар'єрами, і Марина Бех-Романчук - посівши п'яте місце в стрибках у довжину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рівно 2 роки тому Богдан також тріумфував на етапі в Італії.

Раніше Бондаренко виграв "золото" на етапах Діамантової ліги в Марокко та Китаї.

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