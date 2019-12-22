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22 грудня • оновлено в 12:42
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Відомий український кікбоксер добув драматичну перемогу, побивши російського бійця

Відомий український кікбоксер добув драматичну перемогу, побивши російського бійця
Наш співвітчизник провів важкі три раунди
3.6т Читати матеріал російською

Відомий український кікбоксер Сергій Адамчук (11-6, 0 КО) здолав досвідченого росіянина Олексія Ульянова (29-7-1, 7 КО), ставши претендентом на чемпіонський пояс в напівлегкій вазі.

Адамчук - Ульянов

Адамчук - Ульянов

кадр з відео

29-річний уродженець Кривого Рогу на турнірі Glory 74, що проходив в нідерландському Арнемі, добув важку перемогу роздільним рішенням суддів: 29:28, 28:29, 29:28.

Наш співвітчизник провів важкі три раунди, в яких пропустив кілька неприємних ударів від Ульянова. Однак кінцівка зустрічі залишилася за українцем, дозволивши йому святкувати успіх.

Адамчук - Ульянов

Адамчук - Ульянов

кадр з відео

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися кращі моменти зустрічі.

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Український кікбоксер за 30 секунд переміг жахливим нокаутом

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді Адамчук здобув яскраву перемогу над мексиканцем Абрахамом Відалесом на турнірі Glory 72, який пройшов в Чикаго (США).

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Автор
Максим Богданов
Тема
кікбоксинг
Особа
Сергiй Адамчук
Місце
Нідерланди Арнем
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Коментарі
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
дааа, не пруха у скрепных слопатоедов, то лебедев отгреб, то этот, видать без мильдония ну никак...
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2 из 3 ответов | показать все
Свин Чубатый
Свин Чубатый
Куралесов Вася, то есть тебя еще и на бутылку садят?! за любую провинность то на бутылку, то ботинки в свиное рыло, как и положено ваша нация должна получать везде. Скоро кредитки отдавать придётся. Мамку готовь, на смену. Долнобойщикам развлекуха хохлушек под хвост)))))
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Свин Чубатый, это тебе так говорит твой чеченский хозяин? сиди ровно на бутылка скрепонос...
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і куди і шо
і куди і шо
Нормальная ситуация. Лапотный холоп получил пездюль от своего Господина)))
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
і куди і шо, какие же вы убогие. Это спорт. Пиздюлей вы получаете за плохо отмытый унитаз и за некачественную уборку дерма в Москве и Польше
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0
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
і куди і шо, в холопах всегда х*хлы ходили, то к поляков, но у венгров, то у немцев, то у нас. Всегда так было, ходили, ходят и будут ходить.
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