Відомий український кікбоксер добув драматичну перемогу, побивши російського бійця

Відомий український кікбоксер Сергій Адамчук (11-6, 0 КО) здолав досвідченого росіянина Олексія Ульянова (29-7-1, 7 КО), ставши претендентом на чемпіонський пояс в напівлегкій вазі.
Адамчук - Ульянов
кадр з відео
29-річний уродженець Кривого Рогу на турнірі Glory 74, що проходив в нідерландському Арнемі, добув важку перемогу роздільним рішенням суддів: 29:28, 28:29, 29:28.
Наш співвітчизник провів важкі три раунди, в яких пропустив кілька неприємних ударів від Ульянова. Однак кінцівка зустрічі залишилася за українцем, дозволивши йому святкувати успіх.
Адамчук - Ульянов
кадр з відео
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися кращі моменти зустрічі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді Адамчук здобув яскраву перемогу над мексиканцем Абрахамом Відалесом на турнірі Glory 72, який пройшов в Чикаго (США).
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