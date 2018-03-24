Український гімнаст завоював два "золота" на Кубку світу

Українець Ігор Радівілов взяв дві золоті медалі на етапі Кубка світу в Досі (Катар).

26-річний маріуполець завоював "золото" у вправі на кільцях, набравши 15,266 бала. Друге місце зайняв представник Туреччини Ібрагім Чолак, а бронзова нагорода - у китайського спортсмена Цзоу Цзин Юань.

Ігор Радівілов НОК України

У другий ігровий день Радивилів продемонстрував ідеальну техніку, ставши кращим в опорному стрибку.

Наш співвітчизник набрав 14.599 очок, другим став спортсмен з Китаю Цюй Юань з результатом 14.566, а замкнув трійку турецький спортсмен Ферхат Арікан, заробивши 14.533 бала.

У квітні минулого року Ігор завоював бронзову медаль у вправах на кільцях, а в листопаді 2016 Радивилів добув "золото" Кубка світу, блискуче виступивши в опорному стрибку.