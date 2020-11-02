Український гімнаст придумав нові елементи та вписав своє ім'я в історію спорту. Відео

Михайло Морозов Інші види спорту 21:29, 2.11.2020

Українець Петро Пахнюк здивував суддів на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в угорському місті Сомбатхей, вписавши своє ім'я в історію цього виду спорту.

Як повідомляється на YouTube-каналі "Надзвичайні новини. ICTV", наш співвітчизник придумав абсолютно нові гімнастичні елементи та вперше показав їх на нещодавніх змаганнях. Їх затвердила Міжнародна федерація гімнастики та назвала іменем Пахнюка.

Відзначається, що поки нікому не вдалося повторити трюки українця.

Раніше наш співвітчизник протягом трьох років виступав за збірну Азербайджану, в складі якої брав участь в Олімпійських іграх 2016 року. Пахнюк є майстром спорту міжнародного класу та віцечемпіоном Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наші спортсмени виграли три "золота" на етапі Кубка світу в німецькому Котбусі.

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