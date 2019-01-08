Український футзаліст забив ювелірний диво-гол, обігравши півкоманди

Захисник футзального клубу "Лада" з Хмельницького Павло Мустафін відзначився шедевральним знущальним голом у матчі 1/8 фіналу Кубка хмельницької Преміум-ліги проти "Олімпу" (7:4).

На 46-й хвилині лідер "Лади" як на тренуванні один за одним обіграв трьох суперників і ювелірно прокинув м'яч повз голкіпера чітко у ворота. OBOZREVATEL пропонує читачам помилуватися цією красою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що гравець іспанського футзального клубу "Вінья Альбано Вальдепеньяс" забив фантастичний м'яч у Прем'єр-лізі країни. Епізод трапився у матчі проти "СД УМА Антекера" (5:3) і в мережі його охрестили голом тисячоліття.