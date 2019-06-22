Український дзюдоїст завоював "золото" Європейських ігор

Титулований український дзюдоїст Георгій Зантарая виграв для України друге "золото" на II Європейських іграх в Мінську.

У фінальній сутичці у ваговій категорії до 66 кг 31-річний українець переміг іппоном в фіналі італійця Маттео Медвеса.

Георгій Зантарая після перемоги

Президент Федерації дзюдо України Роман Насiров привітав Георгія з цим успіхом.

Зантарая одночасно завоював і титул чемпіона Європи, так як у дзюдоїстів Європейські ігри в Мінську також вважаються і континентальною першістю.

Цей успіх дозволив Україні піднятися на 4-е місце в загальному медальному заліку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше золоту нагороду в Мінську для України здобула Дар'я Білодід.

До цього Георгій Зантарая двічі ставав чемпіоном Європи в Стамбулі в 2011 році і в 2017 році у Варшаві, змусивши звучати гімн нашої країни.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!