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Український дзюдоїст завоював "золото" Європейських ігор

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Титулований український дзюдоїст Георгій Зантарая виграв для України друге "золото" на II Європейських іграх в Мінську.

У фінальній сутичці у ваговій категорії до 66 кг 31-річний українець переміг іппоном в фіналі італійця Маттео Медвеса.

Георгій Зантарая після перемоги

Георгій Зантарая після перемоги

Президент Федерації дзюдо України Роман Насiров привітав Георгія з цим успіхом.

Український дзюдоїст завоював "золото" Європейських ігор

Зантарая одночасно завоював і титул чемпіона Європи, так як у дзюдоїстів Європейські ігри в Мінську також вважаються і континентальною першістю.

Цей успіх дозволив Україні піднятися на 4-е місце в загальному медальному заліку.

Український дзюдоїст завоював "золото" Європейських ігор

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше золоту нагороду в Мінську для України здобула Дар'я Білодід.

До цього Георгій Зантарая двічі ставав чемпіоном Європи в Стамбулі в 2011 році і в 2017 році у Варшаві, змусивши звучати гімн нашої країни.

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Тема
Європейські ігри 2019
Особа
Георгій Зантарая
Місце
БілорусьМінськ
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Кузнецова Света
Кузнецова Света
Мoя иcкренняя 6лaгoдapнocть тeм, ктo пoкaзaл мне чудo-cайт mekhosec.com/eub33vk Пpостo пpойдя опрос пoлучила пoчти пoлyгодовую зарплaту)) Пoльзуйтeсь, пoка eсть вoзмoжность=)
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