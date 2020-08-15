Український чемпіон отримав паспорт РФ, з радістю заявивши, що "відчуває себе росіянином"

Максим Іншаков Інші види спорту 17:45, 15.08.2020

Український блокуючий пітерського волейбольного клубу "Зеніт" Дмитро Пашицький отримав паспорт Російської Федерації.

Пашицький народився в Києві, але ніколи за збірну України не грав. З трирічного віку він проживав в Латвії, а свою спортивну кар'єру почав в Естонії. На його рахунку титули чемпіона Естонії, Балтики і Росії.

"Я не раз говорив в інтерв'ю раніше, що відчуваю себе росіянином. Кілька днів тому прийняв присягу, а сьогодні отримую паспорт громадянина РФ. Звичайно, дуже радий цій події. Чи готовий я виступати за збірну Росії? Це було б справжньою казкою. Якщо раптом отримаю виклик – приїду в розташування національної команди на першим покликом", – розповів Пашицький в інтерв'ю пресслужбі ВК "Зеніт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, талановита українська гандболістка Дарина Стаценко проходить процедуру оформлення російського громадянства.

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