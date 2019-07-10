Український боксер піднявся з нокдауну і вирубив суперника: спортивні підсумки 9 липня

Українець Владислав Микитась здобув яскраву перемогу на професійному турнірі з тайського боксу, а перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна вийшла у півфінал Wimbledon.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 9 липня.
Крім того, український чемпіон Олександр Усик спантеличив уболівальників своїм зовнішнім виглядом. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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