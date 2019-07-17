Український бойкот Росії у відборі ЧС із пляжного футболу отримав несподіване продовження

Збірній України з пляжному футболу не будуть присуджувати технічні поразки у відборі до ЧС-2019 після відмови "жовто-синіх" їхати на етап європейської кваліфікації до Москви.

Крім того, нашій команді організатори вирішили не шукати заміни. "Замість збірної України, котра відмовилася від участі в змаганні, інша команда запрошена не буде. Українській збірній не зараховуватимуться технічні поразки. У кваліфікації зіграють 19 команд", – заявили в оргкомітеті ТАСС.

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Зазначимо, що українська збірна через бойкот російського етапу кваліфікації ЧС-2019 не зможе взяти участь в основному розіграші мундіалю, який наприкінці осені пройде в Уругваї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Асоціації пляжного футболу України пояснили відмову посилати команду на кваліфікаційні матчі світової першості до столиці Росії.

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