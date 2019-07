Український боєць, що втік до Росії, після страшного нокауту потрапив до лікарні

Український боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Олексій Олійник (57-13-1), який став в 2014-му громадянином РФ, зазнав поразки від Уолта Харріса (13-7-1) на турнірі UFC on ESPN 4.

42-річний уродженець Харкова принизливо програв 36-летему американцеві на 12-й секунді першого раунду, пропустивши потужний удар рукою. Росіянин зміг покинув октагон лише за допомогою інших людей.

"За словами менеджера Авраама Кава, Олексій в даний час знаходиться в місцевій лікарні. Вони бояться, що він порвав свої хрестоподібні зв'язки, але це ще не підтверджено", – повідомив журналіст Аріель Хельвані.

