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Український боєць, що втік до Росії, після страшного нокауту потрапив до лікарні

7.5т Читати матеріал російською

Український боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Олексій Олійник (57-13-1), який став в 2014-му громадянином РФ, зазнав поразки від Уолта Харріса (13-7-1) на турнірі UFC on ESPN 4.

42-річний уродженець Харкова принизливо програв 36-летему американцеві на 12-й секунді першого раунду, пропустивши потужний удар рукою. Росіянин зміг покинув октагон лише за допомогою інших людей.

"За словами менеджера Авраама Кава, Олексій в даний час знаходиться в місцевій лікарні. Вони бояться, що він порвав свої хрестоподібні зв'язки, але це ще не підтверджено", – повідомив журналіст Аріель Хельвані.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олійник розповів про "єднання України з Росією" і отримав відповідь в мережі.

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Особа
Олексій Олійник
Місце
США Сан-Антоніо
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Українка Надія
Українка Надія
так буде всім зрадникам, бо Бог є і він все бачить
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Это был перст судьбы. Надеюсь, не в последний раз.
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