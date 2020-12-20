Український боєць розгромно переміг у чемпіонському бою. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 12:48, 20.12.2020 Оновлено: 12:56, 20.12.2020

Український боєць змішаних бойових мистецтв (ММА) Роман Крикля захистив свій титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 102 кг).

На турнірі One Championship у Сінгапурі 29-річний уродженець Краснограда (Харківська область) ефектно розправився з претендентом із Румунії Андрієм Стойку, перемігши одноголосним рішенням суддів.

Крикля - Стойку
One Championship

Наш співвітчизник із перших секунд повів у бою, б'ючи опонента. Стойку пішов у глухий захист, навіть не намагаючись контратакувати. З третього раунду поєдинок став одностороннім. Роман став берегти сили, перестав вкладатися в удари і довів зустріч до заслуженої перемоги.

За час виступів на професійному ринзі з 2011 року Роман здобув 31 перемогу, зазнавши водночас п'ять поразок. У різний час він ставав чемпіоном за версією Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP.

У минулому році Крикля завоював чемпіонський титул One Championship, у другому раунді нокаутувавши Таріка Хабез з Марокко.

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