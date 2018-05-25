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Український боєць ММА виграв чемпіонський бій у Росії: відео

2.1тЧитать новость на русском

Українсько боєць команди MMA PRO Ukraine Олександр Доскальчук (9-1) захистив пояс чемпіона M-1 Global в легкому дивізіоні, здобувши перемогу над казахом Арманом Ашімов (8-3-1).

Бій проходив в Санкт-Петербурзі у межах турніру M-1 Challenge 92. Всі регламентовані п'ять раундів поєдинок не протривав. Наш земляк здобув перемогу в зв'язку з відмовою кута противника продовжити бій після другого раунду. Ашімов отримав пошкодження руки.

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Олександр Доскальчук - майстер спорту міжнародного класу з панкратіону. Вихованець чернівецького клубу "Централ", неодноразовий переможець і призер чемпіонатів світу та Європи з панкратіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в UFC боєць здобув перемогу ефектним прийомом.

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Тема
MMA
Место
РосіяСанкт-Петербург
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