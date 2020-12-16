Український боєць MMA нокаутував росіянина на турнірі в Москві. Відео

Український боєць змішаних єдиноборств Дмитро Побережець (26-5) здобув ефектну перемогу над росіянином Русланом Магомедовим (15-2) на турнірі ACA-115 (Absolute Championship Akhmat) у Москві.

Наш співвітчизник непогано розпочав перший раунд, добре влучивши по супернику ударом лівою, але той швидко відреагував і перевів боротьбу в партер. У першій половині другої п'ятихвилинки Магомедов діяв упевненіше, не підпускаючи до себе українця, але в якийсь момент пропустив потужний лівий хук і був змушений відступити до сітки. Росіянин впав на канвас, але не дав Побережцю себе нокаутувати, знову перевівши боротьбу в партер.

Третій раунд тривав лише 30 секунд. Нашому співвітчизнику вдалося спочатку нанести ще один нищівний удар лівою в щелепу, а потім добити суперника, після чого рефері оголосив про дострокову перемогу українця. Ця поразка стала першою для Магомедова в 12 поєдинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дебют Побережця в ACA відбувся на 109-му номерному турнірі промоушена в польському Лодзі. Тоді він у першому раунді нокаутував поляка Адама Палаша.