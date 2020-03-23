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24 березня • оновлено в 00:20
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Український боєць MMA не може повернутися додому через коронавірус

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Український боєць MMA і ветеран АТО Роберт Воробйов, який зараз перебуває у Таїланді, не може повернутися додому через заборону на перельоти, введену в країні.

Як повідомив Ілля Зелінський у себе в Facebook, на території Таїланду перебувають близько 700 українців, які не можуть повернутися на батьківщину. Наше консульство не зуміло надати громадянам належну допомогу, запропонувавши вилетіти до Києва з катарської Дохи. Проблема полягає в тому, що навіть за наявності квитка українці не зможуть потрапити додому через відсутність необхідної домовленості з Катаром.

Роберт Воробйов

Роберт Воробйов

XSport.ua

Варто відзначити, що на рахунку 28-річного Воробйова вісім перемог і одна поразка в дев'яти поєдинках MMA. Він виступає в напівсередній ваговій категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст іранського клубу "Шахр Ходр" Мирослав Славов намагався екстрено повернутися на батьківщину, але зіткнувся з труднощами через підставу з боку російського авіаперевізника.

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Теми
Коронавірус MMA
Місце
Таїланд
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